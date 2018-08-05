أمهات يرضعن أطفالهن في العلن لهذا السبب

اجتمعت نحو 1500 أم في الفيليبين لإرضاع أطفالهن في الهواء الطلق (أ ف ب)

ضمن حملة أطلقتها السلطات للترويج للإرضاع الطبيعي، أرضعت نحو 1500 أم في الفليبين أطفالهن في العلن، في ملعب كبير في العاصمة مانيلا الأحد.

ويهدف هذا الحدث إلى خفض نسبة الوفيات بين الأطفال، حيث افترشت النساء أرض الملعب، لجذب اهتمام الرأي العام وإقناع مزيد النساء بفوائد حليب الأم على صحة الأطفال، بحسب ما قالت إحدى المنظمات لوكالة «فرانس برس».

ومن شأن تعزيز هذه الممارسة أن يقوي مناعة الأطفال حديثي الولادة، ويخفض نسبة الوفيات بينهم في هذا البلد. وتوصي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف بأن يقتصر إطعام الأطفال في الأشهر الست الأولى على حليب الأم حصرًا. لكن ثلاثة أطفال من كل خمسة في العالم لا يحظون بذلك، وهو ما يعرضهم لمخاطر الأمراض والوفاة أحيانًا.

في الفليبين، يموت 27 طفلاً من بين كل ألف قبل سن الخامسة، بحسب إحصاء لمنظمة الصحة العالمية أُجري في العام 2016، علمًا بأن نسبة الإرضاع الطبيعي لا تتجاوز النصف.