طفل مكسيكي يدخل الجامعة لدراسة فيزياء الطب الحيوي

الطفل كارلوس أنطونيو يرد على الأسئلة خلال مؤتمر صحافي بجامعة اونام (ف ب)

يتوجه كارلوس أنطونيو سانتاماريا الإثنين، إلى جامعة «اونام» لمتابعة دراسة فيزياء الطب الحيوي ليصبح أصغر طالب في هذه الجامعة العريقة في مكسيكو.

وأوضح كارلوس خلال مؤتمر صحفي عقد في جامعة مكسيكو الوطنية المستقلة «اونام»، «هدفي هو أن أوفر العناصر الأساسية لكي يتمكن الأطباء وعلماء الأحياء من إيجاد حلول للمشاكل البيولوجية، في حال نجحنا في إنتاج خلية قائمة بحد ذاتها يمكننا تاليًا أن نشفي كل الأمراض»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الجامعة إن الطالب الذي يتمتع «بقدرات إدراكية عالية» سيبدأ الإثنين متابعة الدراسة للحصول على إجازة في فيزياء الطب الحيوي، لكن كارلوس لا يحبذ أن يقال عنه إنه «عبقري».

وأكد الطفل أنه يدخل إلى الجامعة «متعطشًا للعلم» في حين أن والدته الواقفة إلى جانبه تريد أن يأكل السندويتش الذي أحضرته له، وقال كارلوس «سأتوجه الى الصفوف حاملًا الأسد الأميركي القماشي» وهو شعار نادي كرة القدم في الجامعة.

وهو يشجع فريق الجامعة مع أن كرة القدم ليست شغفه الأول، و يحب الألعاب الإلكترونية، و إلى جانب الدرس يحب أيضا قراءة وثائق علمية مبسطة أو كلاسيكيات الأدب، وأوضح «كنت أقرأ قبل أيام دون كيشوت ومئة عام من العزلة».

وسينضم إلى نحو 30 طالبًا اختيروا من بين 700 مرشح، والطريق للوصول إلى الجامعة لم يكن سهلًا، ةوأوضح أن رفقة البالغين ممتعة إلا أن علاقته بالأطفال الآخرين «أصعب»، فقد واجه أجواء معادية في المدارس التي ارتادها قبل أن يحصل على شهاداته من المعهد الوطني للتربية المخصص للبالغين.

وتمنى كارلوس أن «تستقبل الجامعة مجموعة من الأطفال مثلي وأن تخضع كل طفل راغب بالانضمام إلى صفوفها لامتحان»، واعتبر أن المكسيك «تواجه عاصفة بسبب النقص في التربية والتعليم».

وطلب من الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «عدم ارتكاب أخطاء أسلافه» وطلب من النواب «التفكير بالأقليات أكثر».