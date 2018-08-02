رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود للعمل بعد إجازة أمومة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 04:48 مساء
وضعت جاسيندا أردرن طفلتها الأولى في يونيو الماضي (أ ف ب)

عادت رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أردرن لممارسة مهامها الخميس بعد ستة أسابيع من إجازة الأمومة، لتكون ثاني مسؤولة في العالم تنجب أثناء وجودها في السلطة.

ففي الحادي والعشرين من يونيو الماضي، وضعت جاسيندا أردرن طفلتها الأولى، وأخذت إجازة أمومة منذ ذلك الحين، وفق «فرانس برس».

والخميس استأنفت عملها، وقالت إنها ستصطحب طفلتها معها إلى نيويورك في سبتمبر لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهي ليست المسؤولة الأولى التي تنجب أثناء توليها السلطة، ففي العام 1990 أنجبت رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنازير بوتو طفلة أثناء تولّيها منصبها الرسمي.

وتولت آردن السلطة في أكتوبر 2017 بعيد أشهر قليلة على تسلمها رئاسة حزب العمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكبير: البرنامج الاقتصادي يبدأ بالإصلاحات النقدية
ليبيا
سفير ليبيا الجديد لدى الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للموقف الإيطالي بشأن ليبيا
ليبيا
تحديات أمام إيطاليا بشأن الاتفاق مع واشنطن حول ليبيا
ليبيا
«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
نصية يروي وقائع جلستي البرلمان والخلاف حول «المادة الثامنة»
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
شمبش: استحداث «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء لإجراء التعديل الدستوري العاشر
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طاهي ينصح بغسل الأرز 30 مرة قبل طهيه