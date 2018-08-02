رئيسة وزراء نيوزيلندا تعود للعمل بعد إجازة أمومة

وضعت جاسيندا أردرن طفلتها الأولى في يونيو الماضي (أ ف ب)

عادت رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أردرن لممارسة مهامها الخميس بعد ستة أسابيع من إجازة الأمومة، لتكون ثاني مسؤولة في العالم تنجب أثناء وجودها في السلطة.

ففي الحادي والعشرين من يونيو الماضي، وضعت جاسيندا أردرن طفلتها الأولى، وأخذت إجازة أمومة منذ ذلك الحين، وفق «فرانس برس».

والخميس استأنفت عملها، وقالت إنها ستصطحب طفلتها معها إلى نيويورك في سبتمبر لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهي ليست المسؤولة الأولى التي تنجب أثناء توليها السلطة، ففي العام 1990 أنجبت رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنازير بوتو طفلة أثناء تولّيها منصبها الرسمي.

وتولت آردن السلطة في أكتوبر 2017 بعيد أشهر قليلة على تسلمها رئاسة حزب العمال.