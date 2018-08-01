35 جريحًا باصطدام قطارين في البيرو

35 جريحًا باصطدام قطارين في البيرو (ف ب)

اصطدم قطاران يقلان سياحًا الثلاثاء قرب قلعة ماتشو بيتشو السياحية في جنوب البيرو ما أدى إلى إصابة 35 شخصا بينهم أميركيون وكوريون جنوبيون وتشيلي وفرنسي على ما أفادت الحكومة.

وقالت وزارة الصحة في بيان الثلاثاء إن «حادث الاصطدام أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 35 شخصًا بجروح اثنان منهم في حالة خطرة فيما أصيب البقية برضوض»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت السلطات أن «الجريحين الخطيرين هما سائحان أجنبيان أدخلا العناية الفائقة في مستشفى سان باردو في كوسكو حيث يعالج 22 مصابًا آخر»، ونقل بقية الجرحى إلى مستشفيات أخرى.

ووقع حادث الاصطدام قرابة الساعة العاشرة صباحًا على خط اويانوتايتامبو واغواس كاليينتس البلدة الأقرب من ماتشو بيتشو الموقع السياحي الذي يتلقى أكبر عدد من الزوار في البيرو على ما أوضحت السلطات.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث الذي يقع في منطقة نائية عند ملتقى جبال الانديس والسهول في وادي فيلكانوتا على ما أفادت الشرطة المحلية.

وذكرت وسائل إعلام بيروفية أن متظاهرين محليين حاولوا قطع خط السكة الحديد بوضع حجارة وقطع خشبية ما اضطر قطار إلى التوقف فاصطدم به قطار آخر، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذه الرواية وهي تحاول توضيح أسباب الاصطدام.