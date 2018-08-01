رجل يسرق سمكة قرش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 01:53 مساء
مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة بعد سرقة سمكة قرش في ولاية تكساس (ف ب)

أقر أميركي في الثامنة والثلاثين بأنه سرق سمكة قرش صغيرة من حوض أسماك في سان انطونيو في ولاية تكساس بوضعها في دلو وإخفائها  في عربة أطفال.

وأوقف الرجل ووجهت إليه تهمة السرقة على ما ذكرت صحيفة «سان انطونيو اكسبرس-نيوز»، وعثرت الشرطة على السمكة الإثنين أي بعد يومين على خطفها في وضح النهار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأظهرت مشاهد لكاميرات المراقبة نشرت عبر الإنترنت، شخصًا يخرج سمكة القرش البالغ طولها حوالي أربعين سنتمترًا من الحوض في وسط عدد كبير من الزوار، وتظهر مشاهد أخرى ثلاثة أشخاص يفرون في شاحنة صغيرة في حين يتوجه موظفون في الحوض نحوهم.

وعثرت الشرطة على الشاحنة وتمكنت بعد ذلك من الوصول إلى انطون شانون على ما أوضحت الصحيفة.

وقال جوزف سالفاغيو قائد شرطة ليون فاليي في تصريح صحفي إن الرجل «كان لديه الكثير من الحيوانات البحرية المختلفة وكان يدرك تمامًا ما يقوم به».

ووضعت السمكة في الحجر الصحي وكانت في صحة جيدة.

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