حسم أغرب جدل في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 03:50 مساء
بريطانيا تحسم الجدل حول شكب الماء قبل الحليب في الشاي (أ ف ب)

أُجري في بريطانيا استطلاع للرأي فريد من نوعه، هدفه البتّ في جدال قديم يحيّر المجتمع البريطاني حول تقاليد شرب الشاي: هل ينبغي سكب الحليب قبل الماء أم الماء قبل الحليب؟

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد يوغوف على 1600 شخص أن 80 % منهم يسكبون الماء أولًا فوق الشاي ثم الحليب، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وإذا كان هذا السؤال يبدو تافهًا لغير البريطانيين، إلا أنه أثار جدلًا طويلًا وصل إلى حدّ أن أفرد له الكاتب الشهير جورج أوريل مقالًا بعنوان «كأس جيد من الشاي» في العام 1946، ناصر فيه سكب الماء قبل الحليب.

وتبيّن في الاستطلاع أن الأمر يختلف باختلاف العمر، فثلث من هم فوق الخامسة والستين يضيفون الحليب أولًا، ولا تزيد هذه النسبة عن 4 % بين من هم بين 18 عامًا و24.

وتبيّن أن لسكب الماء أولًا خلفية اجتماعية، وهي أن الأكواب الفاخرة فقط كانت تصمد أمام حرارة الماء الساخن، لذا كان الفقراء فقط هم من يسكبون الحليب أولًا لتخفيف حرارة المزيج السائل في الكوب. إلا أن الأمر اليوم لم يعد يقف على الطبقة الاجتماعية، بل صار سكب الماء عادة تعمّ مختلف الطبقات.

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