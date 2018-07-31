ميدالية لكلب أنهى سباق نصف ماراثون بأستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 02:39 مساء
الكلب ستورمي يشارك في سباق نصف ماراتون بالغرب الاسترالي (ف ب)

نال كلب يدعى «ستورمي» ميدالية بعدما أنهى سباق نصف ماراثون في أستراليا كاسبًا ود المشاركين الآخرين من البشر.

واجتاز الكلب مسافة السباق البالغة 21 كيلومترًا قرب مدينة كالغورلي في الغرب الأسترالي في ساعتين ونصف الساعة وهو متوسط الوقت الذي احتاجه المتسابقون من البشر، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال منظم السباق غرانت وولي الثلاثاء «لقد استمتع الناس بهذه المشاركة، الكلب لطيف جدًا وقبل بدء السباق كان يتجول بين المتسابقين والحضور وانطلق مع المشاركين في بداية السباق».

وأوضح «خلال السباق وعند المحطات المحددة كان يلعب مع المتطوعين والمشاركين وكان يرافق متسابقًا من هنا وهناك»، وأضاف وولي أن الكلب الأسود والبني أتى من جماعة للسكان الأصليين في الجوار من دون أن يعرف أحد من مالكه الفعلي.

وقال وولي إنه زار «ستورمي» الذي تولى حراس الغابات رعايته منذ السباق، الأسبوع الماضي لمنحه ميدالية على مشاركته في السباق أملًا في أن تؤدي التغطية الإعلامية على إيجاد من يتبناه، في حال لم يتقدم أي شخص ليؤكد أنه صاحب الكلب.

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