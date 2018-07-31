طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب

ريان فى لقطة من أحد المقاطع على قناته بموقع يوتيوب (ارشيفية:انترنت)

أعلنت سلسلة متاجر «وول مارت» بالولايات المتحدة، الإثنين، أن طفلًا عمره ست سنوات نجح في اجتذاب مليارات المشاهدات على يوتيوب، سيعرض لأول مرة مجموعته الخاصة من الدمى الصغيرة على شكل حيوانات ومنتجات أخرى في متاجرها الأسبوع المقبل.

وقالت مؤسسة «بوكيت ووتش» الإعلامية للأطفال التي تفاوضت على الصفقة مع وول مارت إن نجم قناة «ريان تويز ريفيو» على يوتيوب، والذي يشتهر باسم ريان ساعد في اختيار الدمى والملابس التي ستباع باسم ريانز وورلد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وستباع منتجات ريانز وورلد بشكل حصري في أكثر من 2500 متجر من متاجر وول مارت في الولايات المتحدة وعلى الموقع الإلكتروني لوول مارت ابتداء من السادس من أغسطس، وستعرض هذه المنتجات في متاجر أخرى للبيع بالتجزئة في أكتوبر.

وغالبًا ما تجتذب قناته على اليوتيوب أكثر من مليار مشاهدة شهريًا لمقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يلهو مع ألعابه ويتفاعل معها، وأبقت أسرته لقبه العائلي طي الكتمان نظرًا لصغر سنه.