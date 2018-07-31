طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 12:20 مساء
ريان فى لقطة من أحد المقاطع على قناته بموقع يوتيوب (ارشيفية:انترنت)

أعلنت سلسلة متاجر «وول مارت» بالولايات المتحدة، الإثنين، أن طفلًا عمره ست سنوات نجح في اجتذاب مليارات المشاهدات على يوتيوب، سيعرض لأول مرة مجموعته الخاصة من الدمى الصغيرة على شكل حيوانات ومنتجات أخرى في متاجرها الأسبوع المقبل.

وقالت مؤسسة «بوكيت ووتش» الإعلامية للأطفال التي تفاوضت على الصفقة مع وول مارت إن نجم قناة «ريان تويز ريفيو» على يوتيوب، والذي يشتهر باسم ريان ساعد في اختيار الدمى والملابس التي ستباع باسم ريانز وورلد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وستباع منتجات ريانز وورلد بشكل حصري في أكثر من 2500 متجر من متاجر وول مارت في الولايات المتحدة وعلى الموقع الإلكتروني لوول مارت ابتداء من السادس من أغسطس، وستعرض هذه المنتجات في متاجر أخرى للبيع بالتجزئة في أكتوبر.

وغالبًا ما تجتذب قناته على اليوتيوب أكثر من مليار مشاهدة شهريًا لمقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يلهو مع ألعابه ويتفاعل معها، وأبقت أسرته لقبه العائلي طي الكتمان نظرًا لصغر سنه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
غزو جماعي للسلاحف على شاطئ المنصوري بلبنان
علوم وتكنولوجيا
«الغنودي» يرفض الإغراءات المالية ويعود لـ«الزعيم» من الجزائر خلال 48 ساعة
رياضة محلية
إيطاليا تأمل إجراء صفقة مع ترامب حول ليبيا
ليبيا
صحف عربية: استنساخ القيم الأميركية في ليبيا.. ومورد العصابات والإرهابيين
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان