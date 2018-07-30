تسجيل مصور لاعتداء على شابة في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 02:54 مساء
تسجيل مصور لاعتداء على شابة في باريس (ف ب)

نشرت شابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لاعتداء تعرضت له في باريس من قبل رجل صفعها بعدما ردت على كلامه البذيء، في خطوة هدفها التنديد بظاهرة التحرش المنتشرة في الشوارع.

وبدا الأمر برسالة نشرتها ماري لاغير (22 عامًا) الأربعاء على «فيسبوك» روت فيها كيف تعرضت الثلاثاء لملاحظات بذيئة «بشكل مذلّ ومستفزّ» من رجل خلال عودتها إلى منزلها في شمال شرق باريس، موثقة شهادتها بتسجيلات مأخوذة من كاميرا المراقبة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وطلبت منه أن يصمت، بحسب ما روت، غير أن الأمر لم يرق للرجل الذي رماها بمنفضة قبل أن يصفعها «في وسط الشارع في وضح النهار أمام عشرات الشهود».

وأرفقت لاغير شهادتها بصور التقطتها كاميرا المراقبة في المقهى الذي جرت الأحداث قبالته، وتظهر التسجيلات الاعتداء الذي أسفر عن تدخل عدة زبائن في المقهى لمنع الرجل من الاقتراب من الشابة، وتقدمت بدورها بشكوى للشرطة.

ولجأت لاغير السبت إلى «تويتر» للتنديد مجددًا بما تعرضت له، متوجهة إلى وزيرة الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا، وكشفت لصحيفة «لو باريزيان» أنها تعرضت لإصابات في الوجه.

وعلقت مارلين شيابا في مقابلة أجراها معها الموقع الإلكتروني لصحيفة «لو باريزيان» الأحد على الحادثة بالقول «إن الرهان جدي جدًا ألا وهو حرية النساء في التنقل من دون أن يضايقهن أحد».

وذكرت بأن «القانون الحالي يعاقب على هذا النوع من الاعتداءات»، وأكدت بأن هناك المزيد من التدابير سيتم اتخاذها في هذا الخصوص، أبرزها غرامة طائلة من الفئة الرابعة (من أصل خمس فئات) سيبدأ العمل بها قريبًا.

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