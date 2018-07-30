وزير الخارجية البريطاني يخطأ في جنسية زوجته

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مصافحا نظيره الصيني وانغ يي في بكين، 30 يوليو 2018 (أ ف ب)

ارتكب وزير الخارجية البريطاني الجديد، جيريمي هانت الإثنين، في بكين هفوة أثارت ضحك مستضيفيه، إذ قدم زوجته على أنها يابانية.. في حين أنها صينية.

وقال جيريمي هانت خلال لقاء مع نظيره الصيني وناغ يي أمام الصحافيين «زوجتي يابانية»، وفق «فرانس برس».

إلا أن الوزير الذي عينته تيريزا ماي مطلع الشهر الحالي خلفا لبوريس جونسون تنبه سريعًا لهفوته وقال «زوجتي صينية يا للخطأ الرهيب الذي لا ينبغي ارتكابه»، فيما استرسل المسؤولون الصينيون بالضحك.

والعلاقات بين الصين واليابان معقدة إذ يأخذ الصينيون على جيرانهم بانتظام عدم الاعتراف كفاية بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال هانت «علاقتي بالصين تعود إلى فترة طويلة»، مشيرًا إلى أنه زار البلد للمرة الأولى في سن التاسعة عشرة. وأضاف «زوجتي صينية وأطفالي نصفهم صيني».