توقيف ثلاثة أشخاص بسبب «كيكي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 12:41 مساء
مغني الراب الكندي درايك في هيوستن في ولاية تكساس الاميركية (ف ب)

أوقفت السلطات الأردنية ثلاثة سائقين نفذوا تحدي «رقصة كيكي»، على ما أعلنت مديرية الأمن العام.

وانتشر تحدي كيكي الراقص في العالم بعد أغنية «إن ماي فيلينغز» لمغني الهيب هوب الكندي درايك، ويقوم على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء والرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الأغنية في مكان عام، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنها أوقفت شخصين في العاصمة حاولا تنفيذ التحدي وتبين أنهما تحت تأثير الكحول، مشيرة إلى أن «التحقيق معهما ما زال مستمرًا».

وأضافت: «وصل إلى العاملين في إدارة السير الجمعة مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه برقصة كيكي، وكاد يفقد السيطرة على مركبته»، وأوضحت أنه «تم تحديد هوية ذلك الشخص وضبطه وحجز مركبته».

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى «تجنب ارتكاب هذه المخالفة ومساعدة رجال الأمن العام في ضبط مرتكبيها عن طريق الإبلاغ مباشرة حال مشاهدة مثل تلك التصرفات».

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات مماثلة صدرت في دول منها مصر ولبنان والإمارات وإسبانيا. 

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