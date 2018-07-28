اتهام رئيس «سي بي إس» الأميركية بالتحرش

ليسلي مونفس رئيس مجلس إدارة شبكة سي بي اس الأميركية (ف ب)

تتهم ست نساء نشرت مجلة «ذي نيويوركر» شهادتهن الجمعة، رئيس مجلس إدارة شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية ليسلي مونفس بالتحرش الجنسي، في وقائع جرت على مدى عقود على ما يبدو.

وقالت أربع من هؤلاء النسوة إن هذا الممثل السابق لامسهن وحاول تقبيلهن بالقوة، وتحدثت ثلاث منهن بدون إخفاء وجوههن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتعود أقدم الوقائع إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي وهي فترة لم يكن مونفس قد انضم خلالها إلى «سي بي اس» التي دخل إليها في 1995، أما أحدث الوقائع فتعود إلى مطلع الألفية الثالثة، ويؤكد عدد من الضحايا أنهن واجهن تهديدات من مونفس بعدما رفضن عروضه وأنهن عوقبن مهنيًا.

واعترف رئيس مجلس إدارة «سي بي اس» الذي يبلغ من العمر اليوم 68 عامًا، في بيان بأنه عرض منذ عقود على نساء إقامة علاقات وهو أمر «يشعر بأسف كبير حياله» لكنه أكد أنه لم يرتكب أي تحرش جنسي.

وأضاف «كنت أدرك دائمًا أن لا تعني لا وتمسكت بهذا المبدأ»، مشددًا على أنه لم يستخدم «يومًا موقعي لأتسبب بأذى للمسيرة المهنية لأي شخص أو لعرقلتها».

وقالت المجلة إنه إلى جانب مونفس، كانت هناك في «سي بي اس» ثقافة غض النظر التي تشجع على التحرش الجنسي.

وفي بيان قالت الشبكة إن الصورة التي رسمت لها في المقال لا تتطابق مع الواقع الذي يؤكد أنها شركة «تعامل موظفيها البالغ عددهم عشرات الآلاف باحترام وبشكل لائق».

ليسلي مونفس نجم تلفزيوني تمكن من إصلاح الشبكة التي كانت تواجه صعوبات كبيرة في تسعينات القرن الماضي وتحويلها إلى الشبكة الأميركية الأكثر متابعة في العقد الاخير، وتولى رئاستها في 2003 وأطلق عددًا من البرامج التي حققت شهرة من بينها «سرفايفر»، «بيغ بانغ ثيوري» و«سي اس آي».