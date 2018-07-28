مكافأة مالية لمن يعثر على قاتل دُلفين حامل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 12:22 مساء
تخصيص جائزة 11500 دولار أميركي لمن يعثر على قاتل دُلفين حامل (ف ب)

خصصت السلطات الأميركية مبلغ 11 ألفا و500 دولار لمن يعثر على شخص قتل أنثى دُلفين حاملًا، بحسب ما أعلن قسم دراسات الصيد في الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «نوا».

وقالت الوكالة في بيان إن أجهزة التحقيق تعمل على تحديد هوية الفاعل، وإن مؤسسات عدّة متخصصة في حماية الحيوانات البحرية اشتركت في حشد هذه المكافأة، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وعُثر في الثلاثين من أبريل على أنثى الدلفين نافقة في أحد شواطئ ولاية ميسيسيبي، وتبيّن أن رصاصة اخترقت رئتيها، وأدى ذلك إلى موت الجنين الذي في بطنها.

وقالت الوكالة الأميركية إن العنف تجاه الدلافين ازداد في السنوات الأخيرة في خليج المكسيك، وأودى بحياة 24 دلفينا منذ العام 2002.

وذكرّت الوكالة أن مضايقة الدلافين أو قتلها وكذلك إطعامها، ممارسات ممنوعة بموجب القوانين، وتصل العقوبة فيها إلي دفع غرامة قدرها 100 ألف دولار، و السجن عامًا واحدًا.

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