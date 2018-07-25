بلغاري يدخل موسوعة غينيس بالسباحة داخل كيس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 03:34 مساء
بلغاري يدخل موسوعة غينيس بالسباحة داخل كيس (أرشيفية:انترنت)

دخل مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغاري، يان بيتكوف، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد السباحة ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وسبح بيتكوف الذي يبلغ من العمر 64 عامًا مسافة 3380 مترًا في بحيرة أوهريد في مقدونيا وحطم الرقم القياسي للصياد الهندي غوبال غارفي الذي سبح في العام 2013 مسافة 3071 مترًا في المحيط الهندي لكن ليس داخل كيس، وفقًا لوكالة «رويترز».

ودخل السباح البلغاري موسوعة غينيس مرة من قبل في العام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترًا، لكنه احتفظ بالرقم القياسي لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه غارفي.

وقال بيتكوف قبل أحدث محاولاته إنه يعتزم السباحة مسافة 3.5 كيلو متر، وكان مراقبون من غينيس موجودين لمتابعة مغامرته التي نظمها الصليب الأحمر وأندية للرياضات المائية في أوهريد وبيتريتش.

وسبح بيتكوف لثلاث ساعات وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد.

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