بالصور: دا فينشي وأينشتاين في شوارع بلدة بلجيكية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 02:12 مساء
تماثيل تغزو بلدة بلجيكية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا (رويترز)

تجول إسحاق نيوتن وليوناردو دا فينشي وألبرت أينشتاين في بلدة بلجيكية صغيرة، الاثنين، ليقفوا بجانب شخصيات أخرى غير تقليدية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا.

ومن بين التماثيل المعروضة في الحدث السنوي في بلدة مارش أون فامين، رجل وامرأة من الشوكولاتة وعروس بحر بذيل طويل وجلاد من العصور الوسطى يحمل فأسًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

والتماثيل الحية مشهد مألوف في عديد المدن، لكن يندر رؤية مثل هذا القدر من التنوع في هذا الشكل المميز من فن الشارع، الذي يتطلب أن يقف مقدموه دون حركة لفترات طويلة مرهقة.

وجاء بعض التماثيل المعروضة في مارش من دول بعيدة مثل الأرجنتين وروسيا وإيطاليا، وشاهد أكثر من 50 ألف زائر هذا العرض.

تماثيل تغزو بلدة بلجيكية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا (رويترز)
تماثيل تغزو بلدة بلجيكية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا (رويترز)
تماثيل تغزو بلدة بلجيكية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا (رويترز)
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