إلون ماسك يتوصّل لاتفاق مع خزفي بقضية حقوق فكرية

إلون ماسك يتوصّل لاتفاق مع خزفي بقضية حقوق فكرية (بي بي سي)

توصّل إلون ماسك إلى اتفاق مع صانع خزفيات أميركي اتهمه بنسخ رسم له لحصان أحادي القرن، من دون إذن، على منتجات مجموعته «تيسلا» للسيارات الكهربائية.

وكتب توم إدواردز، وهو صانع خزفيات في كولورادو، على موقعه الإلكتروني أن مشكلة حقوق الفكرية حلّت، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونشأت هذه الأزمة العام الماضي عندما نشر مؤسس مجموعتي تيسلا للسيارات الكهربائية و«سبايس اكس» للملاحة الفضائية صورة على حسابه في «تويتر» لكوب ملوّن صنعه توم إدواردز.

ورسم على الكوب حصان أحادي القرن يطلق الريح في أنبوب موصول بسيارة كهربائية على خلفية ملوّنة، وكتب على الكوب «السيارات الكهربائية تفيد البيئة لأن الكهرباء تتأتى من السحر».

وسعد إدووردز بداية بهذا الترويج المجاني لمنتجاته التي شهدت مبيعاتها ارتفاعًا طفيفًا إثر هذه التغريدة، لكنه سرعان ما استاء عندما علم أن هذا الرسم استخدم على مواد ترويجية لـتيسلا.

وحاول ماسك في بادئ الأمر التخفيف من حدّة الجدل، معتبرًا أنه يجدر بإدواردز أن يفرح لأن مبيعاته قد ازدادت.

وقال صانع الخزفيات البالغ من العمر 61 عامًا: «لا شكّ هناك سوء تفاهم أدّى إلى تفاقم الأمور، لكنني سعيد بأن المسألة قد حلّت».