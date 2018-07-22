أغرب ضريبة في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 05:35 مساء
ألغت السلطات الهندية ضريبة مثيرة للجدل على الفوط الصحية بعد حملة شنّها نشطاء وفنانون (أ ف ب)

بعد حملة شنها نشطاء وفنانون، ألغت السلطات الهندية ضريبة مثيرة للجدل على الفوط الصحية.

ونددت الحملة برفع سعر هذا المنتج الأساسي، والتراجع في الحقوق المتعلقة بالنساء، وفق «فرانس برس»، الأحد.

وبعدما كان هذا المنتج مشمولًا بضريبة على القيمة المضافة، عادت الحكومة وعدلت القانون بهدف تخفيض أسعار 90 منتجًا أساسيًّا، من بينها الفوط الصحية.

وقال وزير المال بالوكالة، بيوش غويال، «أعتقد أن النساء سعيدات الآن» بهذا القرار.

وكان مدافعون عن حقوق النساء وفنانون في بوليوود وبعض السياسيين نددوا بفرض ضريبة 12 % على الفوط الصحية، معتبرين ذلك يحوْل دون حصول النساء على هذه السلعة الضرورية.

وتفيد دراسات حديثة بأن ما يقارب 60 % من نساء الهند بين سن السادسة عشرة والرابعة والعشرين غير قادرات على شراء هذه الفوط، وهي نسبة ترتفع إلى 80 % في بعض الولايات الأشد فقرًا.

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