بالصور: مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | السبت 21 يوليو 2018, 05:29 مساء
طبرق تستضيف مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية (بوابة الوسط)

أُقيم، عصر الجمعة، في طبرق مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية في موسمه العاشر تحت رعاية عدد من الجهات العامة والخاصة بمشاركة عدد من الأطفال وذويهم.

وقال ناصر سعيد خير الله مؤسس المهرجان ورئيس اللجنة التنظيمية، السبت، لـ«بوابة الوسط»: «انطلق مهرجان الطيران الورقي في موسمه العاشر تحت شعار (طائرتي رمز السلام) تحت إشراف مكتب الثقافة والمجتمع المدني وعدد من الأندية الرياضية والكشافة والمرشدات والهلال الأحمر الليبي، إضافة للألعاب المائية في موسمها الأول، حيث تم التنظيم في مصيف العودة العائلي لقربه من المدينة ولمكانه المناسب لكافة أنواع الرياضات».

وأضاف خيرالله: «لجنة مختصة تولت عملية تقييم الطائرات من حيث الارتفاع وجمال التصميم وأصغر مشارك، إضافة للفائزين بالألعاب البحرية المختلفة».

وتابع: «منطقة البطنان تتميز في الفترة من 15 يوليو حتى بداية أغسطس برياح قوية تعرَف بريح الأربعين، وهي مناسبة للطيران الورقي، كما يكون البحر خطيرًا في السباحة، وذلك لوجود تيارات قوية بالمنطقة».

وأثنى خيرالله على «جهود اللجنة المشرفة على المهرجان، التي أثبت قدرتها على عملية التقييم والفرز برضا جميع المشاركين وفرحتهم الكبيرة من خلال مشاركتهم في المهرجان».

طبرق تستضيف مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية (بوابة الوسط)
طبرق تستضيف مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية (بوابة الوسط)
طبرق تستضيف مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية (بوابة الوسط)
طبرق تستضيف مهرجان الطيران الورقي والألعاب المائية (بوابة الوسط)
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