40 رجلًا يغتصبون شابة هندية

40 رجلًا يغتصبون شابة هندية (ف ب)

أوقف صاحب نزل ومديره في الهند بعدما ادعت امرأة أن 40 رجلًا تناوبوا على اغتصابها على مدى أربعة أيام، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وأوضحت المرأة (22 عامًا) في شكواها أن أحد معارفها وعدها بعمل في هذا النزل الواقع في ولاية هاريانا في شمال البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

إلا أنها تؤكد أنها احتجزت فيه وخدرت واغتصبت من قبل عدد من الرجال على مدى أربعة ايام على ما أفاد المسؤول في الشرطة ريجيندار كومار مينا مستندًا إلى إفادة الضحية المفترضة المكتوبة.

وأضاف أن مهام ثلاثة عناصر في الشرطة علقت «بسبب الإهمال وعدم إبلاغ مسؤوليهم بهذه القضية الحساسة»، وتضاف هذه القضية إلى قائمة طويلة من الاعتداءات الجنسية المسجلة في الهند حيث يبلّغ عن حوالى 110 عمليات اغتصاب في اليوم وفق الأرقام الرسمية، وأبلغ عن 110333 حالة اغتصاب في البلاد بين العامين 2014 و2016.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أوقف 17 رجلًا يشتبه في اغتصابهم طفلة في الحادية عشرة على مدى أسابيع في جنوب البلاد.

وسُلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية المستشرية في الهند إثر حادثة اغتصاب جماعية لطالبة في نيودلهي العام 2012 أدت إلى وفاتها، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين في هذا الخصوص.