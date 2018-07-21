مغني الراب تشانس يشتري موقعًا إخباريًا

تشانس ذي رابر في شيكاغو (ف ب)

أعلن مغني الراب الأميركي تشانس ذي رابر أنه اشترى موقعًا إخباريًا محليًا في شيكاغو ينوي استخدامه «ليعكس تنوع الأصوات والمضامين»، وكان موقع «شيكاغويست» ملكًا لمجموعة إعلامية أسسها رجل الأعمال جو ريكيتس.

وفي مطلع نوفمبر 2017 قرر ريكيتس وقف نشاطات مجمل المواقع الإخبارية التي يملكها بعدما استاء من محاولة بعض موظفيه في نيويورك تشكيل نقابة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واشترت أصول المجموعة بعد ذلك محطة الإذاعة العامة في نيويورك «دبليو أن واي سي» التي باعت بعد ذلك شيكاغويست إلى المغني تشانس، وقال الفنان في بيان: «متحمس لإعادة إطلاق الموقع وتوفير وسيلة إعلام مستقلة لسكان شيكاغو تحرص على عكس تنوع الأصوات والمضامين».

وأشار تشانس (25 عامًا) إلى شرائه الموقع في أغنية جديدة صدرت الخميس بعنوان «آي مايت نيد سكيوريتي» يحمل فيها على وسائل الإعلام المحلية في شيكاغو ولا سيما «شيكاغو صن-تايمز».

وتشانس معروف بالتزامه مساعدة سكان شيكاغو الفقراء ومواقفه المؤيدة لفرض إشراف صارم على الأسلحة النارية وهو نجل كن وليامز-بينيت أحد معاوني باراك أوباما عندما كان سناتورا عن إيلينوي.

وأصدر تشانس الخميس أربع أغان جديدة تمهيدًا لطرح ألبومه الجديد قريبًا، وكان ألبومه السابق «كولورينغ بوك» حقق له العام 2016 ثلاث جوائز غرامي.