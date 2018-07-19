الأميرة يوجيني تقيم حفل زفافها على غرار زفاف الأمير هاري

الأميرة يوجيني تقيم حفل زفافها على غرار زفاف الأمير هاري (أرشيفية:انترنت)

أعلن قصر بكنغهام البريطاني الأربعاء أن الأميرة يوجيني ستقيم حفل زفافها بقلعة وندسور هذا العام على غرار حفل الأمير هاري، إذ ستدعو إليه 1200 من عامة الشعب.

وستتزوج الأميرة يوجيني (28 عامًا)، الابنة الصغرى للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة إليزابيث الثانية وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك، من صديقها جاك بروكسبانك (32 عامًا) في مقر الأسرة المالكة في وندسور يوم 12 أكتوبر، وفقًا لوكالة رويترز.

وهو المكان نفسه الذي أقام فيه الأمير هاري حفل زفافه على الممثلة الأميركية ميغن ماركل في شهر مايو، وتسعى الأميرة يوجيني لتكرار بعض فقرات حفله خلال حفل زفافها.

وستدعو الأميرة يوجيني إلى حفلها في ساحة القلعة 1200 شخص من أنحاء بريطانيا سيشهدون لحظة مغادرة الزوجين كنيسة القديس جورج بعد إتمام المراسم.

وستوجه الدعوة إلى منظمات خيرية وتلاميذ صغار في مدارس كانت بها الأميرة يوجيني، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش.

ويعمل خطيب الأميرة يوجيني، الذي كان مديرًا بأحد النوادي الليلية في لندن، حاليًا في مجال الضيافة والمشروبات.