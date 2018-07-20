تأجيل محاكمة تاجر المخدرات «إل تشابو»

أرجأ القضاء الأميركي محاكمة زعيم تجارة المخدرات المكسيكي الشهير خواكين «إل تشابو» غوسمان إلى الخامس من نوفمبر المقبل، وهو موعد ما زال المتهم يراه قريبًا جدًّا بحيث لا يمكنه تحضير دفاعه.

واستجاب القاضي براين كوغان لطلب «إل تشابو» المقدَّم في أول يوليو بتأجيل المحاكمة، بعدما أضافت وزارة العدل آلاف العناصر الجديدة للملف، لكنه كان يأمل أن يكون التأجيل أبعد.

وقال محاميه إن 117 تسجيلًا صوتيًّا و1125 صفحة أُضيفت إلى الملف الذي بات يضم الآن 320 ألف صفحة.

ونقل المحامي في حديث لوكالة «فرانس برس» عن موكله أنه «محبط جدًّا»، مذكّرًا أن طلبه كان التأجيل خمسة أشهر.

وأضاف أن موكله «يعتقد أن جهة الادعاء تخوض مناورة هدفها حرمانه من محاكمة عادلة».

ويتهم إل تشابو (61 عامًا) بأنه قاد على مدى خمسة وعشرين عامًا عصابة سينالوا، إحدى أقوى عصابات المخدرات في القارة الأميركية.

ويتهمه القضاء الأميركي بالإشراف على تهريب ما لا يقل عن 200 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الإيعاز بعمليات قتل وخطف، وتعذيب أشخاص بيديه.

وقُـبض على «إل تشابو» في يناير من العام 2016 في المكسيك، ورُحِّل إلى الولايات المتحدة، حيث يحتجز في سجن مشدد الحراسة في جنوب مانهاتن.