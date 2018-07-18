مئة ألف شخص يحيون ذكرى آخر قياصرة روسيا

مسيرة في الأورال تحيي الذكرى المئة لمقتل آخر قياصرة روسيا، فجر 17 يوليو 2018 (أ ف ب)

اجتمع في مدينة إيكاتيرينبيورغ الروسية مئة ألف شخص، الثلاثاء، من أجل إحياء الذكرى المئوية لمقتل آخر قياصرة روسيا، نيقولا الثاني، على يد البلاشفة هو وأفراد عائلته.

وانطلقت المسيرة، فجر الثلاثاء، من الموقع الذي قُـتل فيه القيصر مع عائلته في هذه المدينة الواقعة في الأورال الروسي. وقادها البطريرك كيريل، رأس الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، وفق «فرانس برس».

وحمل المشاركون في التظاهرة صلبانًا وإيقونات وصورًا للقيصر وعائلته، وصولاً إلى دير غانينا إياما على بعد 21 كيلومترًا.

وقال البطريرك كيريل: «نصلي للقيصر والإمبراطور نيقولا، الشهيد، ونصلّي لكلّ الذين عانوا معه». وأضاف: «ينبغي على روسيا أن تستخلص العبر من تلك التجربة القاسية والمرة».

وأُعدم القيصر نيقولا وزوجته ألكسندرا وأبناؤهما الخمسة بالرصاص ليل السادس عشر إلى السابع عشر من يوليو من العام 1918 على يد البلاشفة الذين أنهوا بالقوة حكم عائلة رومانوف الممتد على 300 سنة.