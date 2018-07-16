صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 11:35 صباحا
إيمانويل ماكرون محتفلا بفوز منتخب بلاده بكأس العالم في موسكو، 15 يوليو 2018 (أ ف ب)

عرضت محطات التلفزيون الفرنسية وانتشرت عبر الإنترنت بشكل واسع صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم، في الملعب وفي غرف تغيير الملابس.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا صورة للرئيس الفرنسي واقفا في منصة الشرف في الملعب وهو يرتدي بزة رسمية رافعا ذراعيه احتفالا وهو يصرخ، وفق «فرانس برس».

وانتشرت أيضًا أشرطة فيديو صورت في غرف تبديل الملابس برفقة اللاعبين. في إحداها يظهر الرئيس برفقة المدافع بنجامان مندي ولاعب الوسط بول بوغبا وهما يعلماه كيفية القيام بحركة «داب» التي استحدثها فنانو الراب في أتلانتا وتقوم على اخفاء الوجه بطية الذراع ورفع الذراعين بشكل متواز.

ويساءل مندي «السيد الرئيس ما هي الحركة الجديدة؟» ويرد على سؤاله قائلا «داب» في حين يقوم إيمانويل ماكرون الذي مارس كرة القدم في الجامعة، بالحركة مع بسمة عريضة.

وزار الرئيس اللاعبين قبل توجههم ‘لى روسيا وسيستقبلهم الإثنين عند الساعة 18,30 (16,30 ت غ) مع طاقم الفريق الفني وعائلاتهم بعد مرورهم في جادة الشانزيليزيه مع كأس العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك