صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إيمانويل ماكرون محتفلا بفوز منتخب بلاده بكأس العالم في موسكو، 15 يوليو 2018 (أ ف ب)

عرضت محطات التلفزيون الفرنسية وانتشرت عبر الإنترنت بشكل واسع صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحتفي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم، في الملعب وفي غرف تغيير الملابس.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا صورة للرئيس الفرنسي واقفا في منصة الشرف في الملعب وهو يرتدي بزة رسمية رافعا ذراعيه احتفالا وهو يصرخ، وفق «فرانس برس».

وانتشرت أيضًا أشرطة فيديو صورت في غرف تبديل الملابس برفقة اللاعبين. في إحداها يظهر الرئيس برفقة المدافع بنجامان مندي ولاعب الوسط بول بوغبا وهما يعلماه كيفية القيام بحركة «داب» التي استحدثها فنانو الراب في أتلانتا وتقوم على اخفاء الوجه بطية الذراع ورفع الذراعين بشكل متواز.

ويساءل مندي «السيد الرئيس ما هي الحركة الجديدة؟» ويرد على سؤاله قائلا «داب» في حين يقوم إيمانويل ماكرون الذي مارس كرة القدم في الجامعة، بالحركة مع بسمة عريضة.

وزار الرئيس اللاعبين قبل توجههم ‘لى روسيا وسيستقبلهم الإثنين عند الساعة 18,30 (16,30 ت غ) مع طاقم الفريق الفني وعائلاتهم بعد مرورهم في جادة الشانزيليزيه مع كأس العالم.