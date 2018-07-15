امرأة تقاوم الموت 7 أيام بماء سيارتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 01:11 مساء
امرأة تظل على قيد الحياة 7 أيام بشرب ماء رادياتير سيارتها (أرشيفية:انترنت)

أنقذت السلطات الأميركية امرأة من ولاية أوريغون من قاع جرف ساحلي بكاليفورنيا، بعد اختفائها قبل أسبوع حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها الجيب التي تحطمت.

وقال ناطق باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري إن اثنين من المتجولين عثرا على انجيلا هرنانديز(23 عامًا) الجمعة، بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيًا في قاع جرف عمقه 200 متر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحظي اختفاؤها باهتمام واسع النطاق بعد أن شوهدت هي وسيارتها آخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة في محطة بنزين كارميل في 6 يوليو على بعد نحو 50 ميلًا شمال الطريق الرئيس الذي عُثر عليها فيه، وقال الناطق إن هذين الشخصين وجدا هرنانديز واعية وتتنفس ومصابة بجرح في كتفها.

وأعلنت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا في بيان أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشالها من الجرف ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب، وأضافت أنها في حالة مستقرة ولكن يبدو أنها أصيبت بارتجاح في المخ خلال التصادم.

وقالت هرنانديز للمحققين إنها انحرفت عن الطريق لتفادي إصابة حيوان في السادس من يوليو وسقطت في الجرف.

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