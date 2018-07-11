رحيل «زازا» أقبح كلبة في العالم

صورة ملتقطة في 23 يونيو 2018 للكلبة زازا التي اختيرت أقبح كلب في العالم خلال مسابقة نظمت في كاليفورنيا (أ ف ب)

نفقت الكلبة «زازا» من نوع «بولدوغ»، التي صنفت مؤخرًا على أنها أقبح كلب في العالم.

وفارقت الكلبة (9 أعوام) الحياة خلال نومها الثلاثاء، بحسب ما كشفت صاحبتها ميغن براينارد، التي تعيش في أنوكا (ولاية مينيسوتا الأميركية) لوسائل إعلام أميركية.

قالت براينارد في تصريحات لقناة «إتش إل إن» التلفزيونية: «ما زلت تحت الصدمة ولم أستوعب بعد فوزها بهذا اللقب»، حسب «فرانس برس».

واختيرت «زازا» في 23 يونيو كأقبح كلب في العالم خلال مسابقة سنوية نُـظِّمت في بيتالوما، في ولاية كاليفورنيا الغربية، تقام منذ أكثر من خمسين عامًا للترويج لاقتناء الكلاب التي لا يرغب أحد فيها.

وقالت وقتها صاحبتها: «هي جدّ قبيحة لدرجة باتت جميلة»، موضحة أنها سمّتها تيمنًا بالممثلة الشهيرة «زازا غابور».