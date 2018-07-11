رحيل «زازا» أقبح كلبة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 02:42 مساء
صورة ملتقطة في 23 يونيو 2018 للكلبة زازا التي اختيرت أقبح كلب في العالم خلال مسابقة نظمت في كاليفورنيا (أ ف ب)

نفقت الكلبة «زازا» من نوع «بولدوغ»، التي صنفت مؤخرًا على أنها أقبح كلب في العالم.

وفارقت الكلبة (9 أعوام) الحياة خلال نومها الثلاثاء، بحسب ما كشفت صاحبتها ميغن براينارد، التي تعيش في أنوكا (ولاية مينيسوتا الأميركية) لوسائل إعلام أميركية.

قالت براينارد في تصريحات لقناة «إتش إل إن» التلفزيونية: «ما زلت تحت الصدمة ولم أستوعب بعد فوزها بهذا اللقب»، حسب «فرانس برس».

واختيرت «زازا» في 23 يونيو كأقبح كلب في العالم خلال مسابقة سنوية نُـظِّمت في بيتالوما، في ولاية كاليفورنيا الغربية، تقام منذ أكثر من خمسين عامًا للترويج لاقتناء الكلاب التي لا يرغب أحد فيها.

وقالت وقتها صاحبتها: «هي جدّ قبيحة لدرجة باتت جميلة»، موضحة أنها سمّتها تيمنًا بالممثلة الشهيرة «زازا غابور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إضراب عام للعمال في إيطاليا بسبب كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا