إجلاء كل العالقين في المغارة بتايلاند

إجلاء كل العالقين في المغارة بتايلاند (اى بي سي نيوز)

تمكنّت فرق الإنقاذ من إجلاء كلّ العالقين منذ أكثر من أسبوعين في المغارة التي أغرقتها الأمطار في شمال تايلاند، وهم 12 فتى ومدرّبهم، في قضية حبست أنفاس التايلانديين والعالم.

وقالت وحدة القوات الخاصة في البحرية التايلاندية إن «أعضاء فريق الخنازير البرية لكرة القدم البالغ عددهم 12 ومدرّبهم، أخرجوا من المغارة»، ولا يزال في المغارة أربعة غواصين من الوحدة من بينهم طبيب، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة فتيان بعد الظهر، وكانت أخرجت أربعة الإثنين، وأربعة الأحد، ونُقل الفتيان فور إخراجهم من الكهف إلى المستشفى، وهم يعانون من حالة من الوهن لكن صحّتهم جيدة.

وأخضعوا لاختبارات بالأشعة وفحص دم، وتبيّن أن اثنين منهم مصابان بالتهاب رئوي، لكن حالتهما مستقرّة وهما يُعالجان بالمضادات الحيوية.

وأمضى الفتيان أسبوعين على صخرة ضيقة عالية في الكهف الذي اجتاحته مياه الأمطار بعد دخولهم إليه في 23 يونيو.

وشابت عمليات إخراج الفتيان من عمق أربعة كيلومترات في المغارة إلى الخارج، الكثير من العقبات، وبسبب المياه التي أغرقت مسالك المغارة، كان يتعيّن على الغواص المتمرس أن يبذل ساعات عدة للوصول إلى موقع الفتيان أو العودة منه إلى الخارج.

وحبس التايلانديون أنفاسهم وهم يتابعون هذه القضية منذ الثالث والعشرين من يونيو، حين دخل الفتيان مع مدرّبهم لكرة القدم إلى المغارة الممتدة بطول عشرة كيلومترات تحت الأرض، فهطلت أمطار موسمية غزيرة أغرقت مساحات منها وجعلتهم يلجأون إلى مرتفع صخري داخلها، وأثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الخارج، ووفد إلى الموقع مئات الصحافيين الأجانب و تابعوا عمليات الإنقاذ بالتفاصيل.

وتلقى الفتيان رسائل دعم من شخصيات مشهورة في العالم، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي والمستثمر الأميركي في التقنيات الحديثة إلون ماسك.

وتلقى الفتيان أيضًا دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا في 15 يوليو، لكن مصدرًا في وزارة الصحة أوضح أن الحالة الصحية للفتيان لا تسمح لهم حاليا بالسفر.

وانتقدت فرق الإنقاذ استخدام عدد من وسائل الإعلام طائرات صغيرة يُتحكّم بها عن بعد لتصوير وقائع الإجلاء، وأدى ذلك لإزعاج المروّحيات المكلّفة نقل الفتيان.

وقالت الشرطة الثلاثاء إنها فتحت تحقيقًا عن محاولة صحافيين الحصول عبر اثنتين من هذه الطائرات الصغيرة على صور للفتيان لدى خروجهم من المغارة، ودعت نقابة الصحفيين في وسائل الإعلام المرئية المراسلين المتواجدين بالمئات، إلى أن «يلتزموا بشكل صارم بالأخلاقيات، واحترام خصوصية من طالتهم هذه المصيبة».

وكان الفتيان ومدرّبهم أمضوا تسعة أيام في المغارة منقطعين تماما عن العالم الخارجي قبل أن يعثر عليهم غواصان بريطانيان، بعد ذلك، صارت فرق الإنقاذ تدرس بعناية الاحتمالات الممكنة لإخراجهم منها، من الغطس بالماء إلى شق أنفاق في الصخر، لكن الخوف من هطول أمطار جديدة يمكن أن ترفع منسوب المياه في المغارة، والخوف من انحسار نسبة الأكسجين، جعل السلطات تقرر التحرّك والبدء بعمليات الإنقاذ بالغوص.