ملك بلجيكا وزوجته يحضران مباراة نصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 04:34 مساء
ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد في مدينة فيليه-لا-فيل، 24 يونيو 2018 (أ ف ب)

يحضر ملك بلجيكا فيليب مع زوجته الملكة ماتيلد، مساء الثلاثاء، في سان بطرسبرغ، المباراة نصف النهائية التي تجمع بين منتخب بلادهما لكرة القدم ونظيره الفرنسي في مونديال روسيا، بحسب ما أفاد القصر الملكي وكالة «فرانس برس».

وأوضح مسؤول في الجهاز الإعلامي للقصر «سيحضر الملك مع الملكة. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا لا يمكن تفويتها، إذ أنها المرة الثانية التي تبلغ فيها بلجيكا المرحلة نصف النهائية في المونديال» في إشارة إلى المباراة التي جمعت بلجيكا بالأرجنتين العام 1986 وانتهت بهزيمتها.

وسبق للملك فيليب أن حضر مع نجليه مباراة بلجيكا وتونس التي انتهت بنتيجة 5-2 في 23 يونيو بموسكو ضمن الدور الأول.

وأوضح القصر الملكي «إنه يتابع المنتخب الوطني منذ فترة طويلة. وزار المنتخب في مركز التدريبات (مطلع يونيو في توبيز) قبيل مغادرته إلى روسيا».

وسيحضر المباراة أيضًا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

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