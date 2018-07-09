حريق يأتي على عشرات الزوارق في مرفأ بالي

اشتعال حريق في مرفأ بالي، 9 يوليو 2018 (أ ف ب)

أتى حريق شبّ في مرفأ بالي، الإثنين، على العشرات من زوارق الصيد فيما تستمر الجهود لإخماده، بحسب ما أفادت سلطات هذه الجزيرة الإندونيسية الأكثر استقطابًا للسياح.

واندلعت النيران عند الساعة 1,55 صباحًا (الأحد عند الساعة 17,55 بتوقيت غرينيتش) وسرعان ما امتدت إلى حوالي أربعين زورقًا، من دون أن يسفر ذلك عن سقوط أي ضحايا، وفق ما أوضحت الشرطة المحلية.

وقال هنغكي ويجاجا الناطق باسم الشرطة: «لم نبلّغ حتى الساعة عن أي إصابات أو وفيات».

وأظهرت تسجيلات مصورة لمرفأ بينوا القريب من حيّ كوتا السياحي ألسنة نار كبيرة تتصاعد من الموقع ليلًا وسط عمود كثيف من الدخان الأسود.

وتواصل عناصر الإطفاء جهودها لاحتواء الحريق. والتحقيق متواصل أيضًا للكشف عن أسباب هذا الحادث. ويشتبه في أن تكون ناجمة عن حادث كهربائي.

وكثيرة هي الحرائق غير المتعمدة التي تندلع في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، حيث تهمل معايير السلامة في غالب الأحيان.