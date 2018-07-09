تعميد الأمير لويس بماء من نهر الأردن

الأمير لويس في مستشفى سانت ماري بوسط لندن، 23 أبريل 2018 (أ ف ب)

يقام الإثنين عماد الأمير لويس نجل الأمير وليام وزوجته كايت في مراسم خاصة في قصر سانت جيمس بلندن.

ويترأس كبير أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، رأس الكنيسة الانغليكانية هذه المراسم التي يحضرها أفراد من العائلة الملكية وأصدقاء مقربون من الزوجين.

وسيعمد جاستن ويلبي الطفل لويس بماء مأخوذ من نهر الأردن، وفق «فرانس برس».

وتقام المراسم عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينيتش. ويكشف عن أسماء العرابين والعربات في وقت لاحق من الإثنين.

وسبق لكنيسة قصر سانت جيمس المبنية في القرن السادس عشر أن شهدت عماد الأمير جورج الشقيق الأكبر للأمير لويس العام 2013. أما شقيقتهما الأميرة شارلوت فقد عمدت العام 2015 في كنيسة سانت ماري ماغدالين في ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

ولد لويس في 24 أبريل 2018 بلندن وهو الخامس في ترتيب خلافة العرش بعد جده الأمير تشارلز ووالده وشقيقه وشقيقته.