انتقادات جديدة توجه إلى «ستاربكس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 03:44 مساء
انتقادات جديدة توجه إلى «ستاربكس» (ف ب)

بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على حادثة توقيف شابين أسودين، اضطرت «ستاربكس» إلى الاعتذار مجددًا وطرد موظّف هزئ من زبون يتأتئ في الكلام.

وتعود هذه الحادثة إلى السابع والعشرين من يونيو في أحد مقاهي السلسلة في فيلادلفيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وروى تان ليكويغيت الطالب في كلية وارتون العريقة لإدارة الأعمال، الأحد عبر فيسبوك، ما حصل مع صديقه سام الذي يعاني من مشكلة التأتأة في الكلام، مقدمًا صورًا تدعم روايته.

فبعدما طلب سام القهوة، كتب الموظف اسمه على الكوب، على جري العادة في ستاربكس «سسسام» على الفنجان بما يعكس تأتأة الزبون.

وقام هذا الأخير، بحسب صديقه، بتوجيه رسالة إلى خدمة الزبائن في ستاربكس التي ردت عليه برسالة اعتذار نمطية وعوضت عليه بخمسة دولارات.

وفي عدة تغريدات نشرت الخميس والجمعة، أوضحت المجموعة أنها طردت الموظف الذي تسبب بهذه المشكلة.وتعرضت ستاربكس لموجة استنكار كبيرة أثارتها حادثة توقيف شابين أسودين في أحد مقاهي المجموعة في فيلادلفيا في السابع عشر من أبريل.

وأغلقت المجموعة كل مقاهيها في الولايات المتحدة المقدر عددها بحوالى 8 آلاف خلال فترة بعد الظهر في الثلاثين من مايو، لرفع الوعي في أوساط موظفيها إزاء قضايا التمييز و العنصرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك