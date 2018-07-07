رئيس الـ«فيفا» يدعو فتيان تايلاند إلى نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 01:08 مساء
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو (أ ف ب)

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الصبيان في فريق كرة قدم تايلاندي العالقين في كهف إلى حضور المباراة النهائية لكأس العالم.

وأمل إنفانتينو أن يتم إنقاذ الصبيان العالقين منذ أسبوعين بسبب ارتفاع منسوب المياه، في الوقت المناسب لكي يأتوا إلى موسكو لحضور المباراة النهائية في 15 يوليو، وفق «فرانس برس».

وكتب في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد التايلاندي «في حال كما نأمل جميعًا سيجتمع الأطفال مع عائلاتهم في الأيام المقبلة ويسمح لهم وضعهم الصحي بالسفر، يسر الفيفا أن يدعوهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم 2018 كضيوف لنا».

وأكد «أتمنى من كل قلبي أن يتمكنوا من الانضمام إلينا في المباراة النهائية في لحظة اتحاد واحتفال».

ودخل الفتيان البالغة أعمارهم بين 11 عامًا و16 مع مدرّبهم لكرة القدم إلى مغارة تهام لوانغ الواقعة شمال تايلاند عند الحدود مع بورما ولاوس، مساء الثالث والعشرين من يونيو بعد إنهاء تدريبهم الرياضي.

وأثناء وجودهم في داخلها، هطلت أمطار موسمية غزيرة أغرقت أجزاء منها.

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