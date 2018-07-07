أسود تلتهم صيادين بمحمية في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 12:51 مساء
أسود تلتهم صيادين بمحمية في جنوب أفريقيا (ف ب)

التهمت أسود ثلاثة صيادين غير قانونيين في محمية خاصة للحيوانات في جنوب شرق دولة جنوب أفريقيا، بحسب ما أفاد صاحب هذه المحمية.

وكان الصيادون قد دخلوا إلى محمية سيبويا الإثنين مسلحين ببندقية وفأس طمعا بقرون حيوانات وحيد القرن، وعثر على أشلائهم في اليوم التالي، بحسب ما قال نيك فوكس من المحمية، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وأوضح «يبدو أنهم علقوا وسط مجموعة كبيرة من الأسود ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتحرك»، مشيرًا إلى أن عددهم المحدد ليس معلومًا.

كل عام، تقتل آلاف الحيوانات من نوع وحيد القرن في أفريقيا طمعا بقرونها التي تلقى رواجًا كبيرًا في ممارسات الطب التقليدي في الصين وفيتنام.

ولم يبق سوى 5 آلاف حيوان وحيد قرن أسود في القارة الأفريقية، من بينها 1900 في جنوب أفريقيا، ويضم البلد أيضا نحو 20 ألف حيوان وحيد قرن أبيض، أي 80 % من العدد الإجمالي لهذا النوع عالميًا.

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