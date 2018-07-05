دبّ أبيض قتل أبًا يدافع عن بناته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 06:07 مساء
دب أبيض في متحف باريس للتاريخ الطبيعي، 15 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

قتل رجل من منقطة نونافوت في شمال شرق كندا بعد أن هاجمه دبّ أبيض وهو يحاول حماية أولاده منه، بحسب ما أعلنت الشرطة الفيدرالية الأربعاء.

وتوفي الرجل البالغ من العمر 31 عامًا الذي لم يكن في حوزته أي سلاح إثر هجوم الدب الأبيض، بحسب البيان الصادر عن خدمة الدرك الملكية الكندية في نونافوت، وفق «فرانس برس».

ووقع الهجوم مساء الثلاثاء على جزيرة تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة أرفيات الواقعة على ضفاف خليج هادسون حيث تقيم الضحية، بحسب المصدر عينه.

الرجل الذي يدعى أرون غيبونز كان على الجزيرة مع بناته عندما ظهر الدب. فصرخ لأولاده أن يعودوا إلى القارب الذي نقلهم إلى الجزيرة ووقف بينهن وبين الدبّ، وفق ما أفاد عمّه لقناة «سي تي في». وقتل الدب فيما بعد.

وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها هجوم من هذا القبيل في منطقة نونافوت منذ العام 2000، بحسب قناة «سي تي في».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
«ليبيا المركزي»: إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على تنفيذ «الترتيبات المالية»
ليبيا
رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري