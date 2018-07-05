دبّ أبيض قتل أبًا يدافع عن بناته

دب أبيض في متحف باريس للتاريخ الطبيعي، 15 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

قتل رجل من منقطة نونافوت في شمال شرق كندا بعد أن هاجمه دبّ أبيض وهو يحاول حماية أولاده منه، بحسب ما أعلنت الشرطة الفيدرالية الأربعاء.

وتوفي الرجل البالغ من العمر 31 عامًا الذي لم يكن في حوزته أي سلاح إثر هجوم الدب الأبيض، بحسب البيان الصادر عن خدمة الدرك الملكية الكندية في نونافوت، وفق «فرانس برس».

ووقع الهجوم مساء الثلاثاء على جزيرة تبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة أرفيات الواقعة على ضفاف خليج هادسون حيث تقيم الضحية، بحسب المصدر عينه.

الرجل الذي يدعى أرون غيبونز كان على الجزيرة مع بناته عندما ظهر الدب. فصرخ لأولاده أن يعودوا إلى القارب الذي نقلهم إلى الجزيرة ووقف بينهن وبين الدبّ، وفق ما أفاد عمّه لقناة «سي تي في». وقتل الدب فيما بعد.

وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها هجوم من هذا القبيل في منطقة نونافوت منذ العام 2000، بحسب قناة «سي تي في».