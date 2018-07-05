نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 04:14 مساء
القط كان يطلق عليه «بايديانر» (البقعة البيضاء) (أ ف ب)

قضى القط «بايديانر» الذي صحت تنبؤاته في الصين بشأن ست مباريات في المونديال، وهو نبأ أثار حزنًا كبيرًا في أوساط مستخدمي الإنترنت الصينيين.

«بايديانر» الذي يعني اسمه «بقعة بيضاء» كان في الصينية هرًّا شاردًا يهيم في محيط المتحف الملكي في المدينة المحرَّمة في بكين، وفق «فرانس برس».

وقدِّم له طبقان من الطعام يحمل كل منهما علم الفريق المشارك في إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم. وهو كان في كل مرة يختار طبق الفريق الفائز.

وصحت توقعاته لست مباريات، وبلغ درجة كبيرة من الشهرة بحيث فتح له المتحف حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو».

غير أن تنبؤه بشأن فوز الأرجنتين على نيجيريا كان آخر ما قام به في حياته.

وأوضحت إدارة المتحف أن القط أُصيب بمرض وأُعلن نفوقه الإثنين، ما استولد أكثر من 10 آلاف تعليق على «ويبو».

وكتب أحد المستخدمين «فلتمض حياة هانئة في جنة القطط وإلى اللقاء».

وفي اليابان أيضًا نفق هذا الأسبوع أخطبوط أُمسك به في منطقة هوكايدو تنبأ بنتائج ثلاث مباريات في المونديال شارك فيها الأرخبيل، لكن حتى قبل تأهل اليابان للدور ثمن النهائي، بيع «رابيو» ليقدم طبقًا على موائد أحد مطاعم البلد.

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