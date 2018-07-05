امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال

امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال (سي ان ان)

أنزلت الشرطة امرأة من على قاعدة تمثال الحرية الأربعاء بعد أزمة استمرت ثلاث ساعات وفرضت إخلاء هذا المعلم في نيويورك من آلاف السائحين في يوم الاستقلال.

ولم تستطع السلطات تأكيد ما إذا كانت المرأة ضمن مجموعة من المحتجين حملوا في وقت سابق لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية على قاعدة التمثال احتجاجًا على سياسات الهجرة، وفقًا لوكالة رويترز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ضابطين يقتربان من المرأة ببطء ويمسكان بها بينما تشبثت بأحد جوانب التمثال الذي يتجاوز طوله 91 مترًا قرب قدمه اليمنى، وقبل ذلك بدقائق خلعت المرأة حذاءها الرياضي وحاولت تسلق التمثال لكنها فشلت.

وقال السارجنت ديفيد سوما المتحدث باسم جهاز المتنزهات الوطنية عقب انتهاء الأزمة «احتجزناها وديا وسلميا ودون أن تلحق بها أو بضباطنا إصابات، نحمد الله انتهى كل شيء الآن».

وأجبر الحادث جهاز المتنزهات على إخلاء الجزيرة التي يقع فيها التمثال في يوم يزور فيه آلاف السائحين المعلم التاريخي.