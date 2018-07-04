متحف في قاع بحيرة تيتيكاكا

صورة ملتقطة في 2 يونيو 2018 لبحيرة تيتيكاكا (أ ف ب)

تعتزم بوليفيا بناء متحف في قاع بحيرة تيتيكاكا، وذلك بعد عثور السلطات المحلية على قطع أثرية في ذلك المكان.

وقالت وزيرة الثقافة، ويلما ألانوكا، لدى الكشف عن تصميم المتحف: «سيكون هذا المتحف مجمّعًا سياحيًا ومركزا للأبحاث الأثرية والجيولوجية والبيولوجية لا مثيل له في العالم»، وفق «فرانس برس»، الأربعاء.

وتمتدّ بحيرة تيتيكاكا على 8562 كيلومترا مربعا، وتقع بين بوليفيا والبيرو، في منطقة كانت مهدا لحضارات عدّة ازدهرت قبل الغزو الأوروبي.

في العام الماضي، أسفرت عمليات التنقيب عن العثور على عشرة آلاف قطعة أثرية، منها أدوات مصنوعة من عظام أو معادن، إضافة إلى بقايا بشرية وحيوانية متحجرة تعود إلى حضارات قديمة.

وتبلغ قيمة المتحف المزمع تشييده في قاع البحيرة عشرة ملايين دولار، بحسب الوزيرة، ستشارك فيها اليونسكو وبلجيكا.

وسيقام المتحف قرب مدينة سان بيدور دي تيكينا على بعد 100 كيلومتر من العاصمة لاباز.

