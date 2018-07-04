التسلق ينهي حياة سائح ياباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 10:45 صباحا
توفي سائح ياباني لدى محاولته تسلق تكوين أولورو الصخري في قلب أستراليا (أ ف ب)

أعلنت الشرطة، الأربعاء، وفاة سائح ياباني (76 عامًا) لدى محاولته تسلق تكوين أولورو الصخري الشهير، في قلب الصحراء الأسترالية.

وأبلغت هيئات الإغاثة الثلاثاء، غير أن الرجل توفي لدى وصول عناصرها، وفق «فرانس برس».

وقال مفوض الشرطة في الإقليم الشمالي شون غيل: «نظن أن هذا الشخص ياباني. في هذه المرحلة، لا نظن أن ثمة أمرًا مريبًا».

وقتل ما لا يقل عن 35 شخصًا في هذا التكوين الصخري الأحمر البالغ ارتفاعه 348 مترًا منذ افتتاحه أمام السياح في الخمسينات. كذلك أصيب كثيرون في الموقع عينه.

ويعتبر كثر أن تسلق تكوين أولورو الصخري المسمى أيضًا إييرز روك، من الأنشطة اللازمة في أي زيارة لأستراليا.

غير أن مجموعات من السكان الأصليين يعارضون تمامًا تسلق هذا الموقع، وهو نشاط سيصبح محظورًا اعتبارًا من أكتوبر 2019. ويستقطب الموقع حوالى 300 ألف شخص سنويًا.

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