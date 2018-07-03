الفتيان العالقون في مغارة تايلاندية لن يخرجوا قبل 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 01:53 مساء
صورة ملتقطة من تسجيل وزعته البحرية الملكية التايلاندية للفتيان داخل المغارة، 2 يوليو 2018 (أ ف ب)

يتوجّب على الفتيان الاثني عشر الذين عثر عليهم سالمين مع مدربهم لكرة القدم بعد تسعة أيام في مغارة شمال تايلاند أن يتدربوا على الغطس لأربعة أشهر سيتلقون خلالها إعاشات قبل إخراجهم، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء في وقت تشتد عملية الإجلاء صعوبة لعناصر الإسعاف.

وعثر غطاسون بريطانيون على الفتيان الذين تراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا مع مدربهم لكرة القدم البالغ من العمر 25 عامًا سالمين مساء الإثنين، بالرغم من إصابتهم بهزل شديد، وفق «فرانس برس». 

وصعد الصبيان إلى حافة مرتفعة بعيدًا عن تعرجات هذه المغارة الواقعة في أقصى شمال تايلاند، عند الحدود مع بورما ولاوس، حيث علقوا في الثالث والعشرين من يونيو إثر ارتفاع منسوب المياه.

ويتحضر عناصر الإسعاف لفرضية أن يبقى الصبيان بعد فترة طويلة من الوقت في المغارة، وهم زوّدوهم بالإعاشات والأدوية، ولا سيما منها الباراسيتامول ومواد غنية بالسعرات الحرارية.

وقال أناند سوراوان المسؤول في القوات البحرية التايلاندية: «نستعد لإرسال إعاشات إضافية تسمح لهم بالصمود لمدّة أربعة أشهر على الأقل وتدريبهم على الغطس مع مواصلة سحب المياه من الموقع».

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