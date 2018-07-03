صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت (تويتر)

أثارت صور صيادة من ولاية كنتاكي الأميركية مع زرافة سوداء نافقة كانت قد اصطادتها في جنوب أفريقيا رد فعل غاضبًا على الإنترنت بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر آلاف من مستخدمي تويتر عن غضبهم من تيس تومسون تالي (37 عامًا) لقتلها الزرافة في رحلة صيد الصيف الماضي، وفقًا لوكالة رويترز.

وذكرت صحيفة «يو.إس.إيه توداي» أن تالي كتبت في رسالة تم حذفها من على فيسبوك «تحقق اليوم دعائي وتحول حلم حياتي إلى واقع، رصد هذه الزرافة السوداء النادرة ومطاردتها».

وجاء في الرسالة أن عمر الزرافة أكثر من 18 عامًا ووزنها حوالي 1815 كيلوغرامًا، وعمر الزرافة عادة 25 عامًا وفقًا لناشونال جيوجرافيك.

ولم تنتشر الصور إلا مؤخرًا بعد أن أعاد موقع أفريكلاندبوست نشرها على تويتر الشهر الماضي، وسرعان ما انتشرت الإدانات على الإنترنت.

ودافعت تالي عن نفسها في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها لقناة فوكس نيوز ونشرتها القناة على موقعها الإلكتروني قائلة إن الزرافة لم تكن من الأنواع المصنفة كأنواع نادرة.

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت (تويتر)