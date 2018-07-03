كمبوديا تدخل موسوعة «غينيس» مع أطول وشاح منسوج

كمبوديون يمدون في بنوم بنه وشاحًا تقليديًا بطول 1149,8 متر دخل موسوعة «غينيس»، 1 يوليو (أ ف ب)

دخلت كمبوديا الأحد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مع وشاح منسوج يمتد على 1149,8 متر، هو نسخة «مطولة» من الوشاح الكمبودي التقليدي «كراما» الأحمر والأبيض.

وبمبادرة من حركة شبابية مقربة من الحزب الحاكم، ساهم أكثر من 21 ألف شخص في نسج هذا الوشاح لمدة ستة أشهر أمام القصر الملكي في بنوم بنه، وفق «فرانس برس».

وحمل هذا «الكراما» التقليدي آلاف الأشخاص في أحد شوارع العاصمة الأحد ليقيسه مسؤول في «غينسيس» وفق المعايير المعمول بها.

وقال سوابنيل دانجاريكار «حققتم رقمًا قياسيًّا جديدًا في غينيس مع وشاح يمتد على 1149,8 متر».

وأعطى رئيس الوزراء هون سن الذي يمسك بزمام الحكم منذ 33 عامًا الضوء الأخضر لهذا المشروع من خلال نسج بعض الخيوط.

وتولى ابنه هون ماني تمثيله في الحفل، وهو نائب يتزعم الحركة الشبابية القيمة على هذا الحدث. وصرّح هذا الأخير بأن «هذا الرقم القياسي يهدى لكلّ الكمبوديين».

ويسعى رئيس الوزراء منذ سنوات إلى استمالة قلوب الشباب، وأطلق صفحة على «فيسبوك» واعتمد أسلوبًا أقل تكلفًا في الفعاليات العامة.

ويأتي هذا الحدث قبل بضعة أسابيع من انتخابات تشريعية مثيرة للجدل من المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من يوليو، في ظلّ ضغوط على المعارضة.

وبحسب محللين، يسعى رئيس الوزراء إلى الإمساك بمقاليد السلطة من خلال تعيين أبنائه الثلاثة في مناصب.