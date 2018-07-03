ستة مشجعين في كأس العالم يحاولون دخول بولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 12:18 مساء
ستة مشجعين في كأس العالم يحاولون دخول بولندا (ف ب)

أوقفت السلطات في بولندا ستة أشخاص، ثلاثة إريتريين ونيجيريين اثنين وباكستاني، كانوا يحاولون اجتياز الحدود من روسيا حيث يشاهدون مباريات كأس العالم، من دون تأشيرة.

وقالت نلطقة باسم حرس الحدود في بولندا: «حاول ثلاثة أشخاص من إريتريا، هم سيدة في السابعة والثلاثين ورجل في الأربعين وفتى في السادسة عشرة، أن يدخلوا إلى بولندا السبت من معبر غرزيشوتكي»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت: «كانوا يرغبون في زيارة بولندا قبل أن يتوجهوا إلى ألمانيا».

وفي اليوم نفسه، أوقف باكستاني في مركز غرونوفو محاولًا دخول الأراضي البولندية من دون تأشيرة أيضًا.

وكان في حوزة هؤلاء الموقوفين الأربعة مستندات يحملها مشجعون لكرة القدم تتيح لهم أن يدخلوا الأراضي الروسية لحضور المباريات، من دون تأشيرة، لكن هذه المستندات لا تخوّلهم دخول البلدان المجاورة، ولا سيما في أوروبا.

والأحد أوقف نيجيريان في برانيفو ومعهما تأشيرة دخول مزوّرة، بحسب المصدر عينه، وأعيدوا جميعًا إلى روسيا مرة أخرى.

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