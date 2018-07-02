مقتل متسلق نمساوي في انهيار ثلجي في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 02:46 مساء
عناصر إنقاذ في جبل كي 2 في باكستان، 28 يناير 2018 (أ ف ب)

قضى متسلق نمساوي وأصيب آخران بجروح في انهيار ثلجي أتى على خيمتهم في مرتفعات أولتار سار في شمال باكستان، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأتى الانهيار الثلجي على المتسلقين الثلاثة وهم على ارتفاع خمسة آلاف و900 متر، في هذه المرتفعات التي يبلغ ارتفاع قمتها سبعة آلاف و388 مترًا.

وقال واجد كريم المسؤول في شرطة منطقة هونزا لوكالة «فرانس برس»، «لقد قضى المتسلق النمساوي كريستيان هوبر».

وأحد المتسلقيَن الآخرَين بريطاني، أما الثالث فلم تحدد هويته بعد.

وكان من الصعب وصول مروحيات الجيش إلى المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية، لذا أرسلت فرق الإنقاذ برًا.

وتضم هذه المنطقة الواقعة غرب جبال هيملايا 18 قمة من بين أعلى 50 قمة في العالم، منها قمة كي 2 بارتفاع ثمانية آلاف متر أكثر القمم جذبا للمتسلقين في العالم.

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