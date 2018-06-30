رسم لوحة جدارية لميسي في كازان لتجنب الجدل

رسم لوحة جدارية لميسي في كازان لتجنب الجدل (بي بي سي)

عمل مجموعة من الفنانين في كازان، طيلة الليل، لرسم صورة جدارية للأرجنتيني ليونيل ميسي لتكون مواجهة لصورة كريستيانو رونالدو في المبنى المقابل تجنبًا لإثارة الجدل بالمدينة المستضيفة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ورُسمت صورة رونالدو في مبنى من ثلاثة طوابق خلف فندق رمادا للترحيب بأفضل لاعب في العالم خمس مرات عندما شاركت البرتغال في كأس القارات 2017، وفقًا لوكالة «رويترز».

وواجهت سلطات المدينة موقفًا محرجًا في ظل توجه منتخب الأرجنتين للإقامة في الفندق نفسه استعدادًا لمواجهة فرنسا في دور الستة عشر السبت، ما يعني أن ميسي قد يرى صورة رونالدو من غرفته.

ولتجنب الجدل والتكهنات بشأن الانحياز في ظل الصراع المستمر بين الاثنين على لقب أفضل لاعب في العالم، فوضت المدينة فنانين لرسم صورة أخرى لميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات أيضًا.