بالصور: البطاريق تصل مصر لأول مرة

صور للبطاريق في «سكي مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت أول تجربة تعليمية ترفيهية في مصر حول طيور البطاريق القطبية في «سكي مصر» بمول مصر في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).

وقال عمر البنا الرئيس الإقليمي لـ«ماجد الفطيم للمشاريع- مصر»، «حرصنا على قدوم هذه النوعية من طيور البطاريق القطبية المذهلة، يهدف فى المقام الأول إلى الترفيه عن أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، وإثراء التجربة التعليمية والترفيهية التي تعد الأولى فى أفريقيا، كما أن الإقبال الكبير الذى يشهده هذا المشروع يؤكد توفيقنا فى اختيار مصر لإقامة هذا المشروع الطموح الذي تم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير العالمية».

واستقبلت «سكي مصر» 10 بطاريق تمثل سلالتين ضمن 17 سلالة في مختلف أنحاء العالم وهما سلالة «Gentoo» التي تمثل ثالث أكبر سلالة بطاريق في العالم حجمًا، حيث يصل عدده إلى نصف مليون بطريق في العالم ويصل طوله إلى ما بين 61 – 76 سم ويتراوح وزنه بين 5.5 إلى 6.5 كيلوجرام ويتغذى على السمك والجمبري ويترواح عمره بين 15 إلي 20 عامًا أو أكثر.

أما النوع الثاني للبطاريق فيطلق عليها سلاسة «Chinstrap» التي تعد خامس أكبر سلالة بطاريق في العالم حجمًا ويصل عدده إلى 7.5 مليون بطريق في العالم ويتراوح طوله بين 45 إلى 63 سم ووزنه بين 2.5 إلى 4 كيلوجرام ويتغذى على السمك والجمبري والحبار ويتراوح عمره بين 15 إلى 20 عامًا.

ويقدم أيضًا المشروع تجربة متميزة في الوجهة الترفيهية الصديقة للبيئة، من خلال اتباع معايير بيئية صارمة للحفاظ عليها، واستخدام أحدث التقنيات العالمية لخفض استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه، كما أن معايير الأمان والسلامة فى «سكي مصر» هي الأحدث والأفضل عالميًّا لضمان سلامة جميع الزائرين والعاملين.

وتعد «سكي مصر» أول وجهة ترفيهية من نوعها فى مصر وأفريقيا للتزلج على الجليد والاستمتاع بالحديقة الثلجية بمشاركة واحدة من أروع أنواع طيور القارة القطبية، والتي سيتمكن الزائرين من لقائها في سابقة هي الأولى من نوعها للتعرف على هذه المخلوقات الرائعة وجهًا لوجه داخل مصر، من خلال برامج تعليمية ترفيهية.

صور للبطاريق في «سكي مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

صور للبطاريق في «سكي مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

صور للبطاريق في «سكي مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

صور للبطاريق في «سكي مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)