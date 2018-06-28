تنفيذ حكم الإعدام بحقنة قاتلة رغم الاعتراضات

تنفيذ حكم الإعدام بحقنة قاتلة رغم الاعتراضات (أرشيفية:انترنت)

نفّذت ولاية تكساس الأميركية حكم الإعدام بقاتل مستخدمة الحقنة القاتلة بعدما رفضت المحكمة العليا طلبه بأن ينفّذ الحكم بإطلاق الرصاص أو بالغاز لأسباب طبية.

وداني بايبل مصاب بمرض باركنسون وأمراض أخرى تجعل من الصعب والمؤلم حقنه بالجرعة القاتلة، بحسب محاميه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولذا طلب المحامون من المحكمة العليا أن تتدخّل لمنع تنفيذ العقوبة بالحقنة القاتلة، طالبين أن يُبدل ذلك بإطلاق الرصاص أو الغاز السام.

لكن هذا الطلب رُفض، ونفّذ الحكم، وكان القضاء الأميركي حكم في العام 2003 على داني بايبل بالإعدام لإدانته بقتل شابة في العشرين من العمر، في العام 1979، بطعنها بقطع من الجليد.

وأقرّ الرجل أيضًا بأنه اعتدى جنسيًا على عدد من الأطفال، واغتصب نساء، وقتل أربعة أشخاص.

وقال شقيق إحدى ضحاياه بعد تنفيذ الحكم «إنه من الأشخاص الأسوأ في العالم، نحن سعداء لأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأنا على يقين بأنه سيحترق في نار جهنّم إلى الأبد».

وسبق أن ألغت ولايتا أوهايو وألاباما تنفيذ عقوبات إعدام بسبب الصعوبة في حقن الجرعات القاتلة في شرايين المحكومين، تجنبًا لتعريضهم للألم.