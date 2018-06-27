«باربي» متخصصة في هندسة الروبوتات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 02:52 مساء
دمية «باربي» متخصصة في هندسة الروبوتات (أ ف ب)

خطت دمية «باربي» خطوة جديدة لتحديث صورتها مع نموذج يمثل «مهندسة متخصصة في علم الروبوتات» صمم بالتعاون مع منصة للتدريب على التشفير المعلوماتي بغية إثارة اهتمام الفتيات الصغيرات في هذا الشأن.

24 % لا غير من الوظائف في الميدان العلمي هي من نصيب نساء. وصممت دمية «باربي» الجديدة للحث على استكشاف العلوم من خلال ألعاب متخيلة «وتعلمّ تقنيات التشفير المعلوماتي»، بفضل شراكة مع منصة «تنكر» للتشفير المعلوماتي الموجهة للأطفال، وفق ما جاء في بيان مجموعة «ماتل» المصنعة لهذا المنتج الشهير، ونشرته وكالة «فرانس برس».

وتمرّ المجموعة التي تتخذ من مدينة إل سيغوندو في كاليفورنيا بفترة صعبة وهي تسعى إلى إنعاش مبيعات دميتها الشهيرة من خلال خوض مجالات جديدة مثل الطهي والرياضة وتربية النحل.

وأطلقت نسخا من هذه اللعبة على شاكلة البطلة الأولمبية للمبارزة بالسيف ابتهاج محمد المحجبة ولاعبة الجمباز الأولمبية السوداء غاب دوغلاس. 

ووقعت «ماتل» في خلاف تجاري إثر تسويق دمية على هيأة الفنانة المكسيكية فريدا كالو حظر بيعها في المكسيك.

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