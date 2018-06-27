المغني باري جيب يحصل على لقب فارس

المغني باري جيب يحصل على لقب فارس (رويترز)

حصل باري جيب مغني فريق «بي غيز» على لقب فارس من قصر باكنغهام تكريمًا لمسيرته الموسيقية وأعماله الخيرية.

ومنح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اللقب لجيب الذي أسس فريق البوب الناجح مع شقيقيه موريس وروبين عام 1958، وحصل جيب على التكريم المرموق الثلاثاء في إطار قائمة الشرف التي تعلنها الملكة إليزابيث بمناسبة العام الجديد، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال جيب «هذا أعظم تكريم يمكن أن يحصل عليه المرء وأنا في غاية التأثر».

جيب (71 عامًا) هو آخر من لا يزال على قيد الحياة من أعضاء الفريق الذي اشتهر بأغنيات لا تنسى مثل «نايت فيفار» و«ستينيغ ألايف».