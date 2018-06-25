توقيف رجلين بتهمة قتل فهد نادر

توقيف رجلين في سريلانكا بتهمة قتل فهد (ف ب)

أعلنت السلطات السريلانكية توقيف رجلين للاشتباه في ضربهما فهدا حتى الموت، في عمل تم تصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتهم الرجلان بأنهما قتلا الخميس الفهد المصنف ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالخطر، بعدما تعرض هذا الأخير لنحو عشرة أشخاص في قرية تبعد 330 كيلومترًا إلى الشمال من كولومبو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعلق نائب وزير شؤون الحياة البرية في الحكومة السريلانكية باليثا ثيوارابيروما أمام البرلمان قائلا «هذه الصور مقززة».

ولا يزال الرجلان موقوفين فيما يتواصل التحقيق لتوقيف آخرين ضالعين في العملية بحسب الشرطة التي أوضح متحدث باسمها «المشتبه بهما الرئيسيان موقوفان لكننا نبحث عن عشرة آخرين شاركوا في قتل الفهد».

وتحظى الفهود بحماية بموجب القانون السريلانكي وتم إدراجها على قائمة الحيوانات المهددة بالخطر الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتقدر أعداد هذه الحيوانات في البلاد بأقل من ألف، ويعاقب القانون السريلانكي بالسجن حتى خمس سنوات لأي شخص يؤذي فهدا.