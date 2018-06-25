الأمير وليام وولي عهد الأردن يشاهدان تسجيلا لمباراة إنجلترا وبنما

لأمير وليام لدى وصوله إلى الأردن وفي استقباله ولي العهد الأردني، 24 يونيو 2018 (أ ف ب)

نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله ليل الأحد على حسابه الخاص عبر «إنستغرام» صورتين له ولنجل ولي العهد البريطاني الأمير وليام الذي يزور الأردن، وهما يشاهدان تسجيلًا لمباراة إنجلترا وبنما التي جرت في روسيا ضمن بطولة كأس العالم.

وظهر الأمير حسين مرتديا قميصا (تي شيرت) أبيض اللون وسروالا رماديا يجلس على أريكة إلى جانب الأمير وليام الذي كان يرتدي قميصا أزرق في غرفة واسعة يشاهدان المبارة على شاشة كبيرة.

وأوضح مصدر في الديوان الملكي لوكالة «فرانس برس» أن الأميرين كانا موجودين في قصر بيت الأردن غرب عمان.

وكتب الأمير الحسين (23 عامًا) على الصورة «خلال كأس العالم، نتابع إعادة مسجلة لمباراة إنجلترا التي فاتتنا مشاهدتها سابقا اليوم».

ويرأس الأمير وليام (36 عاما) اتحاد كرة القدم البريطاني وهو مشجع قوي لنادي أستون فيلا لكرة القدم، وكان في طريقه إلى الأردن خلال المباراة فيما كان الأمير حسين في استقباله لدى وصوله.

وفازت إنجلترا على بنما بستة أهداف مقابل هدف ضمن مونديال روسيا.

ونشر الأمير حسين صورة أخرى للأميرين كتب تحتها «بعض الراحة بعد أول يوم عمل من زيارة الأمير وليام، دوق كامبريدج الى أردننا».

وينشط الأمير حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عبر حساب «إنستغرام» الذي يديره شخصيا. ويبلغ عدد متابعيه عبر «إنستغرام» نحو مليون و400 ألف.

ووصل وليام، نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إلى الأردن الأحد في مستهل جولة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحطت طائرة الأمير البريطاني في مطار ماركا العسكري عصر الأحد وكان في استقباله الامير حسين الذي تخرج من أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية في بريطانيا التي ارتادها الأمير وليام.

ويزور الأمير وليام الإثنين مدينة جرش الأثرية (50 كلم شمال عمان) ويتجول بين آثار المدينة الرومانية فيما سيتابع عرضا على المسرح الروماني القديم، ويقابل شبانا أردنيين وسوريين.

وسيلتقي جنودًا بريطانيين متمركزين في المملكة، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.